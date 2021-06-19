В Кемеровской области на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты.

Об этом сообщает Медуза.

Самолет принадлежал местному отделению ДОСААФ. Во время тренировочного полета командир экипажа сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было принято решение вернуться на аэродром. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и разбился. По данным источника «Интерфакса», самолет падал с высоты 100 метров.

На борту самолета находились 19 человек. В региональном отделении ДОСААФ сообщили, что девять из них — оба пилота и семеро пассажиров — погибли. В то же время, в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса сообщили о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте начало доследственную проверку. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что в апреле самолет прошел плановое периодическое техобслуживание.

Let L-410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет, разработанный в Чехословакии в конце 1960-х годов. Он предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими ВВП.

Напомним, в белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет — боевая машина влетела в дом при взлете.