Собака-терапевт по кличке Дигби сыграла ключевую роль в спасении молодой женщины, которая собиралась броситься с моста через шоссе близ города Эксетера.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Пожарно-спасательная служба Девона и Сомерсета (DSFRS) рассказала удивительную историю спасения на своей странице в Twitter.

Трехлетний лабрадудль Дигби обычно помогает пожарным во время терапевтических сеансов справляться с болью от травм и ожогов.

Но на днях его доставили к мосту через автостраду M5, с которого собиралась прыгнуть молодая женщина.

До этого с ней разговаривали психологи из полиции. Однако переговоры к положительному результату не привели. И ситуация становилась все более тревожной.

Тогда пожарные предложили вызвать Дигби. Когда пес прибыл, женщина повернула к нему голову и улыбнулась.

Ей пообещали, что она сможет пообщаться с Дигби: но с условием, что она передумает бросаться с моста. И женщина передумала.

Это — еще один из интересных фактов про собак, которые помогают людям в самых сложных ситуациях.

Лабрадудль (или лабрадудель) — порода собак, созданная путем скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Термин «лабрадудль» впервые появился в 1955 году. Порода стала популярной с 1988 года, когда ее представителей начали использовать в качестве собак-поводырей. Лабрадудли также нашли широкое применение в канистерапии (лечебной реабилитации) и поисково-спасательной службе.

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