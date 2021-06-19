18 июня в Николаеве полицейские задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве охранника автостоянки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 18 июня в полицию поступило сообщение о том, что в сторожке на территории автостоянки по улице Новозаводская обнаружено тело охранника с телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 2, кинологи, медицинский эксперт, руководство Николаевского районного управления полиции, отделение полиции и прокуратуры.

Эксперт, осмотрев тело 56-летнего мужчины, обнаружил ножевые ранения грудной клетки. Труп умершего был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

В течение нескольких часов оперуполномоченные уголовной полиции установили личность злоумышленника, а патрульные полицейские, отрабатывая прилегающую территорию к месту совершения преступления, по ориентировке оперативников на одной из улиц города нашли похожего по описанию человека, который к тому же находился в окровавленной одежде. Им оказался 60-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Как выяснили полицейские, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ножом удар в грудь своему оппоненту. После чего скрылся с места происшествия.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по пункту 13 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного заключения. Под процессуальным руководством прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Продолжается следствие.