Два человека погибли во время обрушения строящейся начальной школы в бельгийском портовом городе Антверпен.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу в новом районе Ньив-Зюйд, обрушились строительные леса и часть строящейся школы. Причины обрушения пока неизвестны.

Тело одного погибшего нашли под обломками в пятницу вечером, второго — в субботу рано утром. В настоящее время четыре человека все еще числятся пропавшими без вести.

Из-под завалов спасены девять человек. Четверо из них находятся в состоянии, которое считается «очень серьезным», четверо — в тяжелом состоянии, а один получил легкие травмы.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие были строителями. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в январе неподалеку от индийской столицы Дели обрушилась крыша одного из крематориев. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.