На морском берегу между Коблево и Рыбаковкой обнаружили труп дельфина. Неравнодушных просят обращаться в Организацию по защите окружающей среды «Дельфины Черного и Азовского морей» в случае повторных находок.

Об этом написали на странице указанной организации в Facebook.

— Продолжается сезон печальных находок мертвых китообразных на побережье: сегодняшнее фото поступило от Александра Погрибешного с берега между Коблево и Рыбаковкой, а вчера о звонках от неравнодушных наблюдателей сообщили в ГСЧС Очакова, — указано в сообщении.

Причины выбросов животных из моря в эти дни пока неизвестны. Для того, чтобы их установить, необходимо провести вскрытия и исследования. В организации просят неравнодушных людей сообщать о новых находках мертвых дельфинов на берегу.

Напомним, 14 июня недалеко от Очакова, на берегу Днепровского залива, люди увидели, что на берег из-за шторма выкинуло дельфина, который почти не двигался. Совместными со спасателями усилиями животное удалось спасти и выпустить в море.