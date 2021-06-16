Недалеко от Очакова, на берегу Днепровского залива, люди увидели, что на берег из-за шторма выкинуло дельфина, который почти не двигался. Совместными со спасателями усилиями, животное удалось спасти и выпустить в море.

Об этом в своем посте на Facebook рассказал местный житель Олег Марчук, передают НикВести.

В понедельник, 14 июня, в километре от Александровки Белозерского района Херсонской области, Олегу Марчуку позвонили знакомые и сообщили, что к берегу прибило дельфина. Организаций, которые могли бы помочь со спасением животного, люди не нашли и начали помогать дельфину своими силами.

— Приехав увидел, что в воде с дельфином двое мужчин. К тому времени, они нашли людей, которые помогут с его транспортировкой, потому что среди местных к сожалению, не нашлось желающих помочь с катером. Когда я подошел к дельфину, то оказалось, что один из мужчин, был с дельфином в воде уже больше часа. Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать. Его прибило на мель штормом и волны не давали ему отойти в глубь, — рассказал Олег Марчук.

Люди вызвали водную полицию и до прибытия инспекторов, с помощью покрывал и ремней, они поддерживали дельфина на плаву. Через полчаса дельфин начал двигать плавниками и открыл глаза.

— Мы осторожно и удачно погрузили животное на борт катера. А дальше инспекторы его повезли в сторону Очакова к морю. Надеемся, что наши старания были не напрасны и дельфин выживет!, — добавил Олег Марчук.

Напомним, перед прошедшими выходными, на Кинбурнской косе отдыхающие нашли дельфиненка-азовку, который пытался выброситься на берег. Люди перенесли дельфиненка через территорию косы и выпустили в море.