В субботу, 12 июня, на Кинбурнской косе отдыхающие нашли дельфиненка-азовка, который пытался выбросится на берег. Люди перенесли дельфиненка через территорию косы и выпустили в море.

Об этом рассказал житель Киева Александр Заклецкий в Facebook, который снял спасение дельфина.

— На Кинбурнской косе нашли дельфиненка-азовки, которое пыталось выброситься на берег. Было решено перенести дельфиненок на морскую сторону и выпустить. Дельфин пошел в море, — написал Александр Заклецкий.

Дельфин-азовка — это самый маленький дельфин Чёрного моря, длина взрослых животных достигает, как правило, лишь 1,3-1,5 метра при весе около 30 килограммов. Азовки распространены по всему периметру Черного моря, встречаются и в глубоководной его части, не избегают вод с низкой соленостью и прозрачностью, заходят в лиманы северо-западного побережья и Сиваш, а также акваторию рек Дуная, Днепра и Южного Буга.

Встречаются поодиночке, однако преобладают группы из 2–10 особей; иногда отмечаются стада до 15–30 животных, редко – скопления, состоящие из сотен азовок.

Напомним, зимой прошлого года, в акваторию Южного Буга заплыл дельфин – за последние несколько лет он впервые отплыл так далеко от моря.