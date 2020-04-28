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В понедельник, 27 апреля, в реке Южный Буг возле села Себино появился дельфин.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского рыбоохранного патруля.
– Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолела 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию, - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.
Отмечается, что впервые за последние несколько лет дельфин заплыв так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 км.
Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать, кантовать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Афалина в течение года появляется по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины. В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.
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В понедельник, 27 апреля, в реке Южный Буг возле села Себино появился дельфин.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского рыбоохранного патруля.
– Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолела 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию, - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.
Отмечается, что впервые за последние несколько лет дельфин заплыв так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 км.
Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать, кантовать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Афалина в течение года появляется по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины. В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.