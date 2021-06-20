В Николаевской области двое братьев в нетрезвом состоянии спровоцировали ДТП с ВАЗом, побили водителя второго авто и уехали на его машине.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сегодня, 20 июня, в отделение полиции №3 Вознесенского районного управления поступило сообщение от местного жителя о том, что около 12:00 он вместе с женой ехал на собственном автомобиле ВАЗ-21099 в поселок Константиновка. Их догнал BMW, нарушая ПДД, и спровоцировал аварию.

Заявитель остановился, вышел из автомобиля, чтобы узнать причину такого поведения на дороге и проверить состояние своего авто. Навстречу ему вышли пьяные водитель и пассажир BMW. Мужчины спровоцировали ссору и избили водителя ВАЗа, а потом сели в его машину и уехали, оставив потерпевшего и его жену на дороге.

В течение часа правоохранители нашли транспортное средство неподалеку от места преступления. Похитители находились в Южноукраинске. 23-летних злоумышленников, родных братьев, следователи задержали в порядке статьи 208. ВАЗ полицейские изъяли, после проведения следственных действий автомобиль вернут владельцу.

Полицейским известны несколько фактов причастности братьев к совершению других противоправных действий на территории Южноукраинска. В отношении одного из братьев ранее уже было открыто уголовное производство за хулиганство (часть 2 статьи 296), в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

По процессуальной поддержке Южноукраинского отдела Вознесенской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщение мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством», Им грозит наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Напомним, почти за полгода николаевские патрульные обнаружили 604 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.