Почти за полгода николаевские патрульные обнаружили 604 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщают на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

На всех виновных составили админпротоколы по статье 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» КоАП.

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, также с возможной конфискацией транспортного средства.

Напомним, 29 мая, в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.