Немецкая овчарка Чэмп, прожившая с семьей Байденов больше десятилетия, скончалась на четырнадцатом году жизни.

Об этом пишет CNN.

Чэмп ушел из жизни в доме Байденов в штата Дэлавер.

— С сожалением сообщаем, что сегодня ушел наш питомец, немецкая овчарка. Он был нашим постоянным дорогим спутником в течение последних 13 лет и был любим всей семьей Байденов, — говорится в заявлении президента и первой леди США.

При этом у Байденов остался еще один пес Мэйджор, который присоединился к семье на десять лет позже, чем Чэмп.

Ранее сообщалось, что овчарка Джо Байдена официально вступила в должность «первой собаки США». Статус получила на три дня раньше своего хозяина.