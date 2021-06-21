В столице Германии в ночь на 21 июня произошла стрельба, три человека получили тяжелые ранения.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации правоохранителей, перестрелка произошла возле бара в районе Веддинг. Судя по найденным на месте инцидента гильзам, было произведено не менее 27 выстрелов.

Преступникам исчезнуть до прибытия патрулей, полиция ведет их поиски.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Германии в городе Эспелькамп поздно утром в четверг, 17 июня, произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек.