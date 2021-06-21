В Богородчанском районе Ивано-Франковской области 10 человек получили пищевое ранение, поев в гостиничном комплексе.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших увезли в больницу с диагнозом острой кишечной инфекции

— 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести, — сообщают в Службе спасения.

Местное издание КУРС отмечает, что среди пострадавших замечено шестеро несовершеннолетних 2003-го и 2004-го годов рождения.

В заведении начато эпидемиологическое расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Харькове после визита в заведения «Якитория» и «Мафия» госпитализированы 78 человек .