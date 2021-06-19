В Харькове после визита в заведения «Якитория» и «Мафия» госпитализированы 78 человек .

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Шесть больных были доставлены в ночь на субботу в городскую больницу № 3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.

Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больнице № 31 и Городской детской клинической больницы № 19.

Всем был поставлен диагноз — энтероколит.

Харьковский городской совет предлагает владельцам сети заведений «Якитория» и «Мафия» принять участие в лечении посетителей, которые в них отравились.

Отмечается, что для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые были потрачены в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов.

Как пишет Украинская правда, 16 июня в службу контроля качества ресторана «Якитория», который находится в Харькове на улице Квитки-Основьяненко, обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие. Руководство ресторана решило временно закрыть его. По состоянию на 17 июня в больницы Харькова госпитализировали 25 человек (19 взрослых и 6 детей), которые питались в одном из заведений города.

По состоянию на 18 июня зарегистрировано 57 случаев заболевания, в том числе 16 среди детей. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО «Ресторація № 1» (рестораны «Якитория», «Мафия»).

Напомним, 16 февраля в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.