В Китае якобы выпал из окна ведущий ученый-физик и ядерщик страны — Чжан Чжицзян, который на протяжении длительного времени возглавлял Китайской ядерное товарищество. Местные власти всячески настаивают, что он выпал из окна, а признаков насильственной смерти нет. Однако за неделю до этого в районе АЭС «Тайшань» сильно повысилась радиация, а мировые СМИ начали бить тревогу о возможно тщательно скрываемой катастрофе.

Об этом пишет издание DailyStar.

Журналисты заприметили интересное совпадение, ученый неожиданно распрощался с жизнью через десять дней после первых сообщений о вероятных проблемах на «Тайшань».

Про смерть ученого сообщил официальный аккаунт университета Харбина, в котором тот занимал должность проректора.

— Харбинский инженерный университет с глубоким сожалением сообщает, что профессор Чжан Чжицзянь, к сожалению, упал из здания и умер в 9:34 утра 17 июня 2021, — говорится в заявлении, больше никаких деталей происшествия там нет.

Харбинский университет, как пишут СМИ, является одним из двух китайских университетов, которые очень тесно связаны с китайскими военными.

— В июне прошлого года университету запретили использовать компьютерное программное обеспечение американского производства на фоне торговой напряженности между Китаем и США. В прошлом году Министерство торговли США добавило Харбинский университет и Харбинский технологический институт в свой «черный список, — пишут журналисты.

Напомним, правительство США в течении недели изучало отчет об утечке на китайской атомной электростанции после того, как французская компания, которая владеет и помогает эксплуатировать ее, предупредила о «неминуемой радиологической угрозе».