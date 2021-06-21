В следствие сегодняшнего ДТП на трассе «Одесса-Николаев» по дороге на Коблево стоят длинные заторы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сейчас водители, пытаясь быстрее преодолеть вязкий участок, выходят на встречную полосу, создавая много аварийных ситуаций.

Напомним, 21 июня, на трассе «Одесса-Николаев» столкнулись четыре машины, в следствие чего погибли два человека, пятерых увезли в больницу, еще двое от госпитализации отказались.