Сегодня, 21 июня, на трассе «Одесса-Николаев» столкнулись четыре машины, в следствие чего погибли два человека, пятерых увезли в больницу, еще двое от госпитализации отказались.

Фотоснимки с места аварии предоставило издание «Новости Н».

Фото: Новости Н Фото: Новости Н Фото: Новости Н

Авария произошла в районе села Счастливого: в начале Chero Tiggo врезалась в тягач DAF, после чего на встречной полосе не смогли разминуться два легковых автомобиля Chevrolet Aveo и Skoda Octavia.

Водитель и пассажирка Chery Tiggo погибли на месте от полученных травм, водителя и пассажира Chevrolet Aveo, а также троих пассажиров «Шкоды» забрали в медучреждение.

В результате аварии движение по трассе оказалось фактически приостановленым, полиция отпускает машины в обратном направлении, продвигаться вперед невозможно.

Ранее сообщалось, что 21 июня, в Очаковском районе водитель DAEWOO NEXIA потерял управление и на большой скорости вылетел в кювет. Его и пассажира выкинуло из машины, водитель скончался на месте, а пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу.