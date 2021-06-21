Сегодня утром, 21 июня, в Очаковском районе водитель DAEWOO NEXIA потерял управление и на большой скорости вылетел в кювет. Его и пассажира выкинуло из машины, водитель скончался на месте, а пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером у села Новоегорьевка Баштанской ОТГ водитель автомобиля HONDA столкнулся с деревом, в результате чего его зажало в салоне. Освободили его николаевские спасатели, после чего пострадавшего передали в руки медиков. От полученных травм он умер в больнице.