В воскресенье вечером у села Новоегорьевка Баштанской ОТГ водитель автомобиля HONDA столкнулся с деревом, в результате чего его зажало в салоне. Освободили его николаевские спасатели, после чего пострадавшего передали в руки медиков. От полученных травм он умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области и отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Спасатели быстро добрались до места происшествия и с помощью пневматического инструмента деблокировали 40-летнего мужчину. Каретой скорой помощи его доставили в Баштанскую ЦРБ, где его состояние оценили как тяжелое. Мужчина так и не оправился от полученных травм и скончался ночью.

Напомним, по проспекту Центральному в Николаеве рухнуло дерево, повредив электросети.