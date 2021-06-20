По проспекту Центральному в Николаеве рухнуло дерево, оно повредило электросети.

Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Инцидент произошел около первого подъезда дома, расположенного по проспекту Центральному, 183А. Упавшее дерево перегородило часть дороги и тротуара.

Позже в комментариях сообщили, что дерево уже убрали.

Напомним, вечером 15 июня в центре Николаева дерево обрушилось на две припаркованных рядом машины.