По проспекту Центральному в Николаеве рухнуло дерево, оно повредило электросети.
Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Инцидент произошел около первого подъезда дома, расположенного по проспекту Центральному, 183А. Упавшее дерево перегородило часть дороги и тротуара.
Позже в комментариях сообщили, что дерево уже убрали.
Напомним, вечером 15 июня в центре Николаева дерево обрушилось на две припаркованных рядом машины.
По проспекту Центральному в Николаеве рухнуло дерево, оно повредило электросети.
Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Инцидент произошел около первого подъезда дома, расположенного по проспекту Центральному, 183А. Упавшее дерево перегородило часть дороги и тротуара.
Позже в комментариях сообщили, что дерево уже убрали.
Напомним, вечером 15 июня в центре Николаева дерево обрушилось на две припаркованных рядом машины.