Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Евгений Прудник вступил в конфликт с подростком на памп-треке. После словесной перепалки он предпринял попытку выбить телефон из руки несовершеннолетнего.

О ходе конфликта рассказал сам подросток.

По его словам, стычка произошла на памп-треке, специальном пространстве для велосипедов. Отпрыск депутата катался на самокате на трассе для велосипедов, после чего столкновение с велосипедом все таки произошло и ребенок упал.

Подросток утверждает, что депутат участвовал в физическом насилии и ударил по шее одного из несовершеннолетних велосипедистов.

На записи можно услышать, как мужчина, очень похожий на Евгения Прудника, медленно приближается и заговаривает ребенка, после чего резко ударяет его по руке, чтобы помешать фиксации события.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.

Напомним, сын майора Вадима Черного, который работает в Вознесенской исправительной колонии, ехал за рулем автомобиля и стрелял в окно.