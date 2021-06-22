На юге Балканского полуострова упал небольшой самолет, которым управлял местный сельский учитель: кроме него, погиб пассажир.

Об этом передает Ekathimerini.

Крушение зафиксировали во второй половине дня понедельника, в 16 километрах от города Пиргос. Прибывшие спасатели застали только два трупа: пилот и пассажир не выжили среди облоков.

Сообщается, что полеты на легком и маневренном самолете часто совершал местный учитель, регулярно поднимавший свою «птичку» над селом.

Полиция открыла расследование по факту трагедии.

Ранее сообщалось, в Кемеровской области на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты.