Один человек погиб и один пострадал вследствие нападения медведя на группу туристов на озере Медвежье в национальном парке «Ергаки » Красноярского края (РФ).

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, погибшему было 16 лет. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек.

— Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в восемь километров. На месте находятся четыре спасателя поисково-спасательного подразделения «Горный», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Позже стало известно, что сотрудники природного парка застрелили животное.

Напомним, Укрзализныця передаст в зоопарк в Нидерландах двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги.