Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно сообщению, погибшему было 16 лет. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек.
— Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в восемь километров. На месте находятся четыре спасателя поисково-спасательного подразделения «Горный», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Позже стало известно, что сотрудники природного парка застрелили животное.
Напомним, Укрзализныця передаст в зоопарк в Нидерландах двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно сообщению, погибшему было 16 лет. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек.
— Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в восемь километров. На месте находятся четыре спасателя поисково-спасательного подразделения «Горный», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Позже стало известно, что сотрудники природного парка застрелили животное.
Напомним, Укрзализныця передаст в зоопарк в Нидерландах двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги.