Укрзализныця передаст в зоопарк в Нидерландах двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

— Двух косолапых, которые каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом, - написал Иван Юрик в соцсети.

Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк.

По его словам, поиск нового дома для медведей длится несколько лет. Но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест.

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