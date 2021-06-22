В Николаеве участники вчерашней стрельбы отказываются от показаний, а также не желают рассмотрения уголовного производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Уточняется, что в настоящий момент полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы – ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой области.

— Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний житель Винницы. Известно, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта, — сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 2 ст. 296 УК «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет окружная прокуратура Николаева.

В ночь с 21 на 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой.