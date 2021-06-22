В ночь с 21 на 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

сообщается, что во вторник, 22 июня, в 00:40 на 102 поступило сообщение о том, что возле бара по улице Соборная, в результате конфликта со стрельбой между двумя группами граждан, ранения получили двое мужчин.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и местонахождение всех участников конфликта.

Напомним, игрок «Волыни» ударил коленом в спину футболисту МФК «Николаев» и спровоцировал драку на поле.