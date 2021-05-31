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Вчера, 30 мая, на Центральном городском стадионе Николаева при счете 2:1 в пользу МФК «Николаев» игрок «Волыни» Владислав Приймак в верховой борьбе намеренно ударил коленом в спину хавбека «Николаева» Романа Попова.
Футболист МФК «Николаев» упал на газон и корчился от боли. Далее к ним прибежали все футболисты команд. Игроки «Николаева» с претензиями полезли к Владиславу Приймаку, в ход пошли даже кулаки. Но арбитр не позволил, чтобы эпизод перерос в грубую драку.
У Приймака уже была желтая в этой встрече, но главный арбитр Сергей Бойко показал ему прямую красную.
В воскресенье, 30 мая, МФК «Николаев» на домашней арене обыграл «Волынь» со счетом 2:1.
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Вчера, 30 мая, на Центральном городском стадионе Николаева при счете 2:1 в пользу МФК «Николаев» игрок «Волыни» Владислав Приймак в верховой борьбе намеренно ударил коленом в спину хавбека «Николаева» Романа Попова.
Футболист МФК «Николаев» упал на газон и корчился от боли. Далее к ним прибежали все футболисты команд. Игроки «Николаева» с претензиями полезли к Владиславу Приймаку, в ход пошли даже кулаки. Но арбитр не позволил, чтобы эпизод перерос в грубую драку.
У Приймака уже была желтая в этой встрече, но главный арбитр Сергей Бойко показал ему прямую красную.
В воскресенье, 30 мая, МФК «Николаев» на домашней арене обыграл «Волынь» со счетом 2:1.