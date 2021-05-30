В воскресенье, 30 мая, МФК «Николаев» на домашней арене обыграл «Волынь» со счетом 2:1.

Об этом передают НикВести.

За «Николаев» дважды отметился Кушниренко – 33 и 56 минуты.

Гости забили на 66 минуте, отличился Хагназари.

МФК «Николаев» (стартовый состав): Бубенцов, Парцвания, Порох, Кулинич, Ульянов, Кушниренко, Одарюк, Куксенко, Охрончук, Паламар, Кравченко. Запасные: Закорский, Войцеховский, Попов, Нечипоренко, Сула, Прядун, Яворский, Мельничук, Лотоцкий, Сурженко. Главный тренер: Илья Близнюк.

«Волынь» (стартовый состав): Недилько, Симинин, Войтиховский, Цюпа, Мартынюк, Шарпар, Приймак, Протасов, Чачуа, Хагназари, Орынчак. Запасные: Леванидов, Приндета, Ляшенко, Климец, Кобзар, Крыстин, Миронюк. Главный тренер: Василий Сачко.

Отметим, что МФК «Николаев» и «Волынь» сыграли в чемпионатах Украины 27 матчей. На счету каждой из команд по девять побед при разнице мячей — 23:29, напимнили в пресс-службе МФК.

Едва ли нужно напоминать о принципиальности предстоящего матча. Обе команды сыграли по 27 поединков. У МФК «Николаев» пятое место и 49 очков, у «Волыни» 46 очков и седьмая строка турнирной таблицы. Оба коллектива сохранили шансы попасть в призовую тройку.

У «Волыни» был дисквалифицирован полузащитник Артур Рябов (21 матч, 2 гола).

Ход матча:

Первый момент Корабелы имели уже на третьей минуте, но Сергей Кравченко после разворота пробил рядом со штангой ворот гостей, пишет Sport Arena. Позже неплохо приложился из-за пределов штрафной Одарюк — кипер лучан оказался в нужном месте и мяч поймал. Волынь ответила неплохим прострелом с фланга со стороны Хагназари в направлении Оринчака, но здорово в защите отыграл Темур Парцвания, который перевел мяч на угловой. В целом матч проходил с небольшим количеством моментов. Команды, вне сомнений, осознавали важность сегодняшнего поединка, поэтому обходились без безрассудных атак и думали о защите собственных ворот. Чуть активнее на правах хозяев вперед ходили Корабелы, но создать что-то действительно опасное у ворот лучан долгое время не удавалось.

Ситуация изменилась на 33-й минуте, когда команда Ильи Близнюка все же смогла забить. Все началось с фола Симинина на Паламаре на фланге. В четырех матчах подряд забивает Богдан Кушниренко — после подачи со штрафного от Куксенко он головой послал мяч в сетку, воспользовавшись неуверенной игрой в собственной штрафной Войтиховского и Шарпара — 1:0. До перерыва Волынь могла отыграться после штрафного с опасной дистанции, но, кажется, Паламар принял на себя выстрел от Цюпы. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Корабелов.

На старте второй половины Николаев также начал резво. Хорошо подавал с фланга в штрафную Одарюк, но Куксенко головой пробил мимо, при этом чуть не получив повреждение, но все обошлось для Богдана. Позже попытался пробить уже сам Одарюк примерно с линии штрафной, однако помешал ему защитник. Пришлось вступить в игру и Недилько во время удара с острого угла от Кравченко, однако это была легкая работа для кипера лучан.

Однако, все же второй мяч в ворота Волыни влетел, причем он был очень схож с первым. На фланге Шарпар завалил Паламара и Николаев получил право на штрафной. Вновь к исполнению стандарта подошел Куксенко, который исполнил точную подачу, а десятый мяч в сезоне ударом головой в ближний угол провел… снова Богдан Кушниренко — 2:0! Гол дежавю случился на 56-й минуте, не иначе. Вратарь Николаева Бубенцов был достаточно незаметен по ходу игры, но спустя несколько минут он воистину героически спас собственные ворота после выстрела Хагназари в дальний угол. А вот на 66-й минуте вратарь Корабелов оказался бессилен! На фланге получил мяч Симинин и сделал подачу, Порох головой выбил, кажется, на Цюпу, и тот сделал прострел на Хагназари — с близкой дистанции иранец не сплоховал и расстрелял Бубенцова — 2:1.

Концовка встречи получилась достаточно равной. У Николаева неплохо пробивал Яворский, но намертво поймал мяч Недилько. У Волыни активно ходил вперед Хагназари (настолько, что даже получил желтую за симуляцию), также был шанс после прострела Климца (спас подкат Пороха), здорово бил издали Войтиховский, однако счет так и остался прежним на радость команды Ильи Близнюка.

Отдельно стоит отметить ужасный фол Приймака, который попросту ударил коленом в спину Попова в концовке. Чистая и справедливая красная карточка за этот неадекватный поступок. Теперь Николаев всего лишь на расстоянии одного очка от идущего третьим Металлиста 1925 — концовка сезона действительно интригует! Волынь вновь не смогла выйти в УПЛ — неудача команды Сачко.

Поединок обслужила судейская бригада в таком составе: арбитр Сергей Бойко (Киевская область), ассистенты арбитра Александр Дашко (Киевская область), Максим Чос (Киев). Арбитр Андрей Еремеев (Николаев). Делегат УАФ Виктор Чернышов (Кременчуг).

Напомним, 26 мая МФК «Николаев» дома обыграл «Ниву» из Тернополя со счетом 4:0, на стадионе было 3000 зрителей.