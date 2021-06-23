Новый вариант штамма коронавируса COVID-19, который получил название Дельта плюс, обнаружен в трех штатах Индии.

Об этом во вторник, 22 июня, сообщает издание Hindustan Times.

Впервые появление этого штамма (B.1.617.2.1) было зафиксировано в штате Махараштра. На данный момент там выявлен 21 случай заболевания. Кроме этого, три случая отмечены в южном штате Керала и еще несколько – в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

Эксперты в Индии предполагали, что Дельта плюс за счет мутаций, обнаруженных впервые у варианта вируса из Южной Африки, может сопротивляться и действию вакцин, и приобретенному иммунитету. Однако специалисты продолжают изучение образцов и указывают, что свидетельств большей заразности нового штамма пока нет.

Между тем администрация штата Махараштра предупредила, что вариант Дельта плюс может спровоцировать третью волну COVID-19 в регионе, если население не будет соблюдать меры безопасности.

Напомним, в США полностью вакцинировали более половины взрослых американцев.