Польшу во второй половине дня накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Начиная с полудня пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз — больше 1300 раз в Великопольском воеводстве. В Малопольском воеводстве они получили более 500 заявок, в Мазовецком — более 300, а в Лодзинском воеводстве — 140. Работа пожарных заключалась в основном в откачке воды и удалении поваленных деревьев и веток.

Град прошел над центральной частью Малопольши. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных. По данным Малопольской пожарной охраны, подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленые пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

Буря также прошла над Мазовецким воеводством. Ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.

Сильный ураган также прошел над Познанем во второй половине дня. Несколько часов в городе были большие трудности — водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.

Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии вечером было более 23 000 человек.

Напомним, масштабные осадки 17-18 июня, после которых оказались затопленными Ялта с Керчью, наполнили влагой водохранилища полуострова.