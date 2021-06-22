Масштабные осадки 17-18 июня, после которых оказались затопленными Ялта с Керчью, наполнили влагой водохранилища полуострова.

Об этом пишет местное издание Флот-2017.

Заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники т.н. «академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского» Илья Николенко рассказал, что Партизанское водохранилище оказалось пополнено на 1,2 миллиона кубометров воды.

— Наступил момент, когда объемы той воды, которая запасена в водохранилищах, питающих Симферополь, стала на два миллиона больше, чем тот объем, который был год тому назад. По Ялте накоплено более чем на пять миллионов больше, чем год тому назад. То есть, ситуация прошлого года в этом году не повторится, — заключил Николенко. – Весь июнь притоки положительные, и ситуация напоминает апрельскую, когда мы аккумулировали эту воду. Это позволяет уверенно увеличивать ресурсы, которые у нас имеются для водоснабжения основных городов, — заявил специалист.

По словам россиян, регулярные осадки позволят водохранилищам вдоль Севастополя насытиться 30 миллионами кубометров притоков. Так, с начала июня в Симферопольское водохранилище поступило 580 тысяч кубометров, в Партизанское — 2,2 миллиона кубометров, в Аянское — 408 тысяч кубометров воды.

Однако специалисты по водоснабжению развеивают надежды оккупантов, ведь по самым мягким оценкам, для реального наполнения водохранилищ, Крым на протяжении четырех-пяти лет должен стабильно получать осадки, превышающие норму. А дождливая неделя — «разовая акция», которая подпитала верхние шары почвы.

Ранее сообщалось, осадки не помогли наполнить водохранилища аннексированного Крыма, запасы пресной воды на острове продолжают уменьшаться.