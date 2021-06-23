Латвия добавит в свой портфель вакцинации препарат франко-американского производства Valneva.

Об этом передает портал DELFI.

Valneva представляет из себя инактивированную вакцину на основе цельного вируса. Использовать ее начнут в следующем году, потому что она не успела пройти процесс сертификации в ЕС, однако правительство Латвии все равно заказало партию препарата.

Страна также закупит многократно проверенные препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, Швеция будет предлагать вакцину против COVID-19 всем людям старше 16 лет.