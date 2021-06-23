Швеция будет предлагать вакцину против COVID-19 всем людям старше 16 лет.

Об этом заявили в агентстве здравоохранения страны, передает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

— Сегодня мы решили, что молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет должны быть охвачены программой вакцинации, — заявил на пресс-конференции руководитель агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Таким образом страна расширит программу по вакцинации, которая ранее ограничивалась лицами в возрасте с 18 лет.

Как отмечается, на данный момент почти треть взрослого населения страны уже полностью вакцинирована. Более половины взрослого населения Швеции получили по крайней мере одну дозу вакцины.

По сравнению с показателями третьей волны пандемии в Швеции весной, количество смертей, новых случаев и госпитализаций упали за последние недели.

По данным сайта Worldometer, в Швеции с начала пандемии зафиксировали более 1 миллион случаев COVID-19, из них — 14,5 тысяч человек умерли.