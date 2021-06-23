Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружила нарушения на производстве российской вакцины «Спутник V». В частности, нарушения нашли на заводе «Фармстандарт» в Уфе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Сообщатся, что в ходе инспекции производства вакцин в России были обнаружены проблемы на заводе, который заполняет флаконы вакциной «Спутник V». Опасения также касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества.

Кроме того, в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие опасения, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

По данным источника Reuters, замечания ВОЗ касаются технических проблем только на одной из 20 линий, на которых наполняются флаконы с вакциной. Якобы на сегодня проблемы были полностью решены.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что вакцинация — лучший способ защиты против коронавируса, который также увеличивает шансы избежать локдауна.