На Крещатике, где сегодня состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, мужчина совершил самоподжог.

Об этом УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

Мужчина совершил самоподжог во время торжеств. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

В социальных сетях распространили видео, где на Крещатике мужчина решил поджечь сам себя. На видео можно заметить, что люди уже облили его водой из бутылок. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.