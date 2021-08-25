В возрасте 68 лет скончался бывший глава Киевской городской государственной администрации, а также нардеп пяти созывов Владимир Бондаренко.

Об этом сообщили депутат Киевсовета Татьяна Мелихова и нардеп от Батькивщины Иван Крулько в Facebook.

Владимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года в селе Охиньки Черниговской области. Он был депутатом Верховной Рады пяти созывов – II, III, IV, VI и VII.

Владимир Бондаренко возглавлял КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, был депутатом Киевского горсовета и руководителем киевской городской партийной организации Батькивщина. Также он основал этнокомплекс «Украинское село».

Смерть Владимира Бондаренко также прокомментировал действующий глава КГГА Виталий Кличко. Он отметил, что Владимир Бондаренко много лет своей жизни посвятил Украине и политике.

О причинах смерти не сообщается.

Ранее умер известный николаевский журналист Александр Топчий.