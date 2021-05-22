Ушел из жизни бывший заместитель генерального директора Николаевского облтелерадио, Заслуженный журналист Украины Александр Топчий.

Об этом сообщил его сын Антон Топчий на своей странице в Facebook.

— Мой отец умер сегодня, 22 мая, после тяжелой болезни. Ему было 70 лет, — написал сын журналиста.

Он добавил, что время и место прощания станут известны позже.

Деятельность Александра Топчего отмечали Почетными грамотами Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, званием «Горожанин года», орденами Святого Владимира II степени и Святого Николая III степени, почетным знаком «За заслуги в развитии информационной сферы Украины». Он неоднократно становился лауреатом международных и всеукраинских телефорумов и телефестивалей, проработал на ОДТРК более 40 лет.

Также Александр Топчий был автором книги очерков, рассказов, повестей, миниатюр, создавал телеочерки о Кинбурнской косе, острове Березань, Ольвии, женском Свято-Михайловском монастыре, николаевских подземельях. Кроме того, журналист вел авторскую телепрограмму «Открытый сундук», гостями которой были музыканты, юмористы и другие известные люди.

В 2020 году Александр Топчий выпустил книгу под названием «От первого лица». О ней он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.