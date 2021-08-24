В Киеве мужчина во время торжественных мероприятий ко Дню независимости Украины облил красной краской флагшток возле Киевской городской государственной администрации. Его задержали полицейские.

Об этом сообщает полиция Киева .

— Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской, — рассказали в полиции.

Свои действия, как отмечают правоохранители, мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

— Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса, — добавили в полиции.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы и срок до 5 лет.

На Крещатике, где сегодня состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, мужчина совершил самоподжог.