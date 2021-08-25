Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на территории паралимпийской деревни среди спортсменов в день начала Игр. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников.

Об этом пишет The Guardian .

Несмотря на то, что коронавирус уже регистрировали среди других спортсменов-паралимпийцев, впрочем, случай на территории деревни является первым.

Согласно пресс-службе Паралимпиады-2020, инфицированный спортсмен будет находиться на изоляции в течение следующих двух недель.

По словам пресс-секретаря оргкомитета Масса Такая, согласно протоколу, в ближайшее время в деревне будут устанавливать лиц, которые контактировали с зараженным спортсменом.

За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.