Оккупационные войска за прошедшие сутки, 24 августа, трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Возле Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.

На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое, другого — удовлетворительное.

«Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На действия врага был дан адекватный ответ», — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 25 августа, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Украинский военный, погибший 22 августа в результате вражеского обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил, — николаевец Юрий Михайлов.