Украинский военный, погибший 22 августа в результате вражеского обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил, — николаевец Юрий Михайлов.

Об этом сообщили в Николаевском облсовете.

Юрию исполнился всего 21 год. Он служил в 28-й Отдельной механизированной бригаде.

«К сожалению, Николаевщина потеряла своего сына на передовой. 22 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб наш земляк из Николаева, лейтенант 28 ОМБр, Юрий Михайлов. Ему было 21. Руководство и аппарат областного совета выражает искренние соболезнования близким нашего военного, он погиб за Украину. Вечная память Герою...», — говорится в сообщении.