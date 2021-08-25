В Николаеве во вторник, 24 августа, на улице Безымянной спасатели освободили кота, который запутался в колючей проволоке на заборе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Спасатели с помощью специального инструмента отрезали часть проволоки.

— Подвижный и нетерпеливый четвероногий хулиган запутался еще и шерстью. Спасатели освободили остатки проволоки с помощью спецножниц. После чего невредимый пушистик убежал на волю, — сказано в сообщении.

Ранее николаевские спасатели помогли достать женщину, застрявшую вследствие столкновения двух машин.