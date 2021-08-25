В Николаеве 23 августа 45-летний мужчина получил удар ножом в грудь во время отдыха в баре.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Инцидент произошел на пересечении улиц Гражданской и Кузнецкой.
— Произошел конфликт на почве некорректного поведения злоумышленника к спутнице потерпевшего. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес николаевцу ранения в грудь, — сказано в сообщении.
44-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.
В Николаеве 23 августа 45-летний мужчина получил удар ножом в грудь во время отдыха в баре.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Инцидент произошел на пересечении улиц Гражданской и Кузнецкой.
— Произошел конфликт на почве некорректного поведения злоумышленника к спутнице потерпевшего. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес николаевцу ранения в грудь, — сказано в сообщении.
44-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.