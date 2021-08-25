В зоне проведения операции Объединенных сил погиб защитник Украины Александр Васильевич Аксенов, 1982 года рождения, уроженец города Борисполь Киевской области.

Младший сержант, военнослужащий ВСУ был убит накануне Дня Независимости 23 августа, сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в Facebook.

— Печальная весть... В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается, к сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! — говорится в сообщении Владимира Борисенко.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 24 августа, трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.