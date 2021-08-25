Завтра, 26 августа, в отдельных районах Николаевской области возможны грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с.
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
На территории области объявлен І уровень опасности — «желтый».
Как сообщалось, 21 августа, пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили найденные снаряды путем контролируемого подрыва
Завтра, 26 августа, в отдельных районах Николаевской области возможны грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с.
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
На территории области объявлен І уровень опасности — «желтый».
Как сообщалось, 21 августа, пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили найденные снаряды путем контролируемого подрыва