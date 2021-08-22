Жители Корабельного района Николаева нашли 4 артиллерийских снаряда времен прошлых войн: один — калибром 100 миллиметров, остальные 3 — 152 миллиметра.

Вчера, 21 августа, пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили найденные снаряды путем контролируемого подрыва, сообщает пресс-служба ведомства.

Опасная находка была обнаружена на улицах 6-я Казацкая и Олега Ольжича в Николаеве.

Напомним, ранее на строительной площадке по проспекту Героев Украины в Николаеве спасатели нашли 51 единицу боеприпасов времен прошлых войн. 30 артиллерийских снарядов калибром 76 мм пиротехники уничтожили путем контролируемого подрыва.