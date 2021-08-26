За прошедшие сутки, 25 августа, российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток нарушений не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил погиб защитник Украины Александр Васильевич Аксенов, уроженец города Борисполь Киевской области.