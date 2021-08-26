В Николаевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Всего в Украине ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:
Чрезвычайная пожарная опасность — угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
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Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
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Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
В Николаевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Всего в Украине ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:
Чрезвычайная пожарная опасность — угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.