Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол. Его решили вернуть в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области .

22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.

Полицейские составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.

Ранее пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.