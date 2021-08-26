Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол. Его решили вернуть в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.
Полицейские составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.
Ранее пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.
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Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол. Его решили вернуть в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.
Полицейские составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.
Ранее пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.