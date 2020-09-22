Пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

— Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус «Мерседес Спринтер». Им 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев, не имеющих при себе документов. Выяснилось, все иностранцы этого «рейса» нарушили правила пребывания в Украине. Свое пребывание в пограничные иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали, - сказано в сообщении.

Иностранцы ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана. Согласно документам, которые нашли пограничники, пересечь границу в обход установленным КПВВ пытались 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции.

Из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительно вернут домой.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении направили в суд.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли больше 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года. При этом, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов.

Также, министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые скопились на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину. Позже, Офис президента призвал власти Беларуси не создавать дополнительное напряжение на украино-белорусской границе. 18 сентября хасиды начали покидать границу.

Напомним, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

17 сентября стало известно, что Израиль поддерживает решение украинского правительства о закрытии границ для иностранцев, в частности хасидов, из-за коронавируса. В стране надеются, что гуманитарного кризиса не будет.